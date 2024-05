Opinião: Rony só tem a perder em comprar briga com a torcida do Palmeiras

Rony ainda não balançou as redes no Brasileirão 2024 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 14/05/2024 - 07:30 • São Paulo

Iniciando a sua quinta temporada pelo Palmeiras, o atacante Rony foi o principal assunto da mídia palmeirense nesta segunda-feira (13).

Após soltar uma nota em seu Instagram, o jogador concedeu uma entrevista exclusiva para o jornalista André Hernan, onde expôs a sua chateação com as críticas e mais uma vez disse que os torcedores que não gostam dele vão ter que engolir a sua história no atual bicampeão brasileiro.

Por mais que Rony tenha motivos para cobrar mais gratidão de alguns palmeirenses, entrar em rota de colisão com a torcida dessa forma não fará bem ao jogador.

Rony sempre teve apoio incondicional dos palmeirenses dentro do estádio, mas a coisa pode mudar a partir de agora caso ele não entregue gols e não volte a ser decisivo assim como foi em 2022.

Atitudes como essa dividem a torcida e trazem uma carga de pressão ainda maior para o jogador, que infelizmente parece não conseguir lidar com a exigente torcida alviverde.

Breno Lopes saiu recentemente do clube muito por não suportar as cobranças da torcida, e Rony parecia que iria pelo mesmo caminho, mas decidiu ficar, e bater de frente com muitos que pagam para vê-lo.

Ao invés de provocar a torcida que o critica pelo seu desempenho em campo, Rony deveria responder os seus haters com a raça de sempre dentro de campo.

Trabalhar quieto e dar cambalhotas após balançar as redes sempre será a melhor resposta.