Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 21:01 • São Paulo (SP)

Rony afastou a possibilidade de crise no Palmeiras por ter perdido a titularidade no time. Apesar de admitir que não gosta de ser uma das opções no banco de reservas, ele garantiu que sempre estará à disposição do técnico Abel Ferreira, independentemente da situação.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

➡️ Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

Ao ser questionado se o incômodo com a reserva seria uma demonstração de não acomodação, Rony concordou e explicou que deseja voltar ao auge. O camisa 10 ainda almeja "coisas grandes" no Palmeiras.

- Quando você é um atleta que quer e almeja coisas grandes, se sente incomodado em ficar no banco. Não me sinto confortável e trabalho todos os dias para que isso não aconteça. Não controlo isso, sei da minha pessoa, do meu trabalho. O professor sabe que posso ajudar da melhor maneira possível. Estou ali para ajudar, se me colocar no banco, para entrar um minuto, vou ajudar e fazer o meu melhor para ajudar a equipe. É isso que ele pede, e o que ele pede a gente faz. Temos que estar mentalmente fortes - disse, em entrevista ao "Uol".

Rony também desmentiu boatos de que teria vazado informações sobre a insatisfação de alguns atletas do Palmeiras com escolhas de Abel Ferreira. O jogador ainda disse que parte da torcida palmeirense terá que se contentar com sua permanência por muito tempo.

Rony, durante vitória do Palmeiras sobre o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores. Jogador negou boatos de crise interna (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Fiquei sabendo de manhã, sobre os boatos. Comentários absurdos, que eu tinha falado com alguém. Em momento algum fiz isso. Não existe isso, quem me conhece sabe. Estão querendo atingir meu caráter. As pessoas que estão falando isso vão ter que lidar com alguém maior. (...) Enquanto estiver nesse clube vou honrar a camisa. Vão ter que me engolir por muito tempo ainda - concluiu.

O contrato de Rony com o Palmeiras vale até 2026 e ele soma mais de 200 partidas pelo clube. São 65 gols marcados e 29 assistências anotadas.