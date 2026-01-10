Abel define escalação do Palmeiras com jovens da base e estreia de reforço
Marlon Freitas será titular em sua partida de estreia com a camisa alviverde
Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra a Portuguesa, na noite deste sábado (10), pela estreia da equipe na fase de grupos do Campeonato Paulista. Única contratação anunciada até o momento, Marlon Freitas será titular em sua estreia com a camisa alviverde.
+ Eduardo Conceição assina primeiro contrato profissional com o Palmeiras; saiba a multa
Carlos Miguel deve ser mantido como titular mesmo após a recuperação de Weverton, que se lesionou na mão. A dupla de zaga será formada por Benedetti e Murilo. Jefté atua pela lateral esquerda, enquanto o argentino Giay completa o quarteto defensivo.
No meio-campo, Abel Ferreira deve escalar Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan. No ataque, o paraguaio Ramón Sosa e Luighi formam a dupla ofensiva.
Paulinho (cirurgia na perna direita), Lucas Evangelista e Figueiredo (em transição física), Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo) e Facundo Torres (lesão na coxa esquerda) desfalcam o Palmeiras no confronto.
Palmeiras e Portuguesa se enfrentam neste sábado, a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na sequência, a equipe comandada por Abel Ferreira fará seu primeiro clássico, contra o Santos, na Arena Barueri.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Luighi.
Banco de reseras: Marcelo Lomba, Weverton, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Bruno Rodrigues, Khellven, Riquelme Fillipi, Erick Belé e Luis Pacheco.
Escalação da Portuguesa
Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Salomão; Hudson, Zé Vitor e Gabriel Pires; Igor Torres, Macéio e Renê.
Veja tabela de jogos do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão
- 1ª Rodada: Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (sábado), às 20h30 - Canindé - Record, TNT e HBO Max
- 2ª Rodada: Palmeiras x Santos - 14/01 (quarta-feira), às 19h30 - Arena Barueri - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 3ª Rodada: Palmeiras x Mirassol - 17/01 (sábado), às 20h - Arena Barueri - Record, CazéTV e HBO Max
- 4ª Rodada: Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (terça-feira), 20h - Estádio Jorge Ismael de Biase - TNT e HBO Max
- 5ª Rodada: Palmeiras x São Paulo - 24/01 (sábado), às 18h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
- 6ª Rodada: Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (domingo), às 20h30 - Arena NicNet - Record, CazéTV e HBO Max
- 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
- 8ª Rodada: Palmeiras x Guarani - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
