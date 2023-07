Ainda, vale lembrar que o Palmeiras comprou Luan do Vasco com dinheiro emprestado pela Crefisa, empresa da presidente Leila Pereira, sob a condição de que quando ele fosse vendido, o clube repassaria o valor do empréstimo e ficaria com o lucro. Dessa forma, a quantia que restaria ao Alviverde com a negociação seria muito baixa.