Recentemente, tanto Abel Ferreira quanto membros da diretoria foram claro ao valorizar a política do Palmeiras na manutenção de seus jogadores, com renovações de contrato e planos de carreira para eles. Com o assédio do exterior e os "nãos" que os dirigentes têm dado ao mercado, a valorização dos vínculos acabam sendo naturais nesse planejamento traçado pelo clube.