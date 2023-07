Mais do que isso, a equipe parece ter voltado a vibrar, algo que o Rony pediu aos companheiros ainda no vestiário antes do jogo de sábado (22). No vídeo divulgado pela TV Palmeiras, o camisa 10 fala "vamos voltar a ser aquele time vibrante de sempre". Ele mesmo mostrou isso quando já no fim do jogo buscou uma bola perdida, de cabeça, para iniciar a jogada do terceiro gol. Mas o time, em geral, mesmo com as dificuldades que a má fase traz, mostrou estar mais vibrante.