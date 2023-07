Tendo marcado um dos três gols do Palmeiras na vitória diante do Fortaleza por 3 a 1 no último sábado (22), Breno Lopes vive uma verdadeira montanha-russa no Verdão. Apesar de ser atualmente reserva da equipe de Abel Ferreira, o atacante é o segundo jogador do time que precisa de menos minutos para ter uma participação em gol, estando atrás apenas de Raphael Veiga.