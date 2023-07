O Palmeiras iniciou a semana com algumas boas notícias. Apesar de não ter se movimentado em busca de reforços na janela de transferências, começou a segunda-feira de forma especial: show de Ary Borges na Copa do Mundo Feminina. A ex-jogadora do Verdão marcou um hat-trick na estreia da Seleção Brasileira no torneio mundial. Em relação ao mercado, a negociação envolvendo Pedrão, zagueiro ex-Cria da Academia, pode gerar lucro aos cofres alviverdes. Por fim, o clube está muito próximo de assinar a renovação de contrato com dois jovens da base que atuam pelo profissional. Confira as notícias: