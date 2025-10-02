Palmeiras vai acionar Flamengo na Justiça por bloqueio em repasses da Libra; entenda

O Palmeiras vai acionar o Flamengo na Justiça em razão do bloqueio que o Rubro-Negro obteve nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra, que é formada por 16 clubes. A informação foi divulgada pelo site 'GE' e confirmada pela reportagem do Lance! com o clube paulista.

continua após a publicidade

Melhores momentos: Dupla ‘Flaco-Roque’ decide, Palmeiras bate Vasco e é vice-líder

O clube carioca entrou com uma ação judicial e, após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu travar o repasse de R$ 77 milhões referentes a porcentagem dos ganhos com o pay-per-view aos clubes que fazem parte do grupo (Flamengo, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque).

– Nós vamos, sim, buscar na Justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Os nossos advogados já estão estudando o caso. Não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo – disse a presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade

No último sábado, o Palmeiras emitiu um comunicado oficial repudiando a conduta do Flamengo. Posteriormente, São Paulo e Santos também se manifestaram condenando a postura rubro-negra.

No comunicado, o Palmeiras classificou a ação do Flamengo como contraditória e prepotente. O clube paulista afirma que o valor seria benéfico para os integrantes do clube, incluindo a equipe carioca, e compreende que o repasse contribuiria para o crescimento coletivo do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Por meio da nota, a diretoria do Palmeiras relembrou um episódio em que o Flamengo se recusou a assinar um manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A atual gestão do Flamengo alega ter sofrido prejuízo no acordo firmado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, que tem vigência até 2029. A audiência é um dos critérios que definem o montante a ser recebido por cada clube que faz parte. O Flamengo questiona a regra que divide a parte do dinheiro referente à medição.

A Libra, inclusive, soltou uma nota de repúdio à ação proposta pelo Flamengo.

— A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com sua situação financeira. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.