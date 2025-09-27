Libra: São Paulo condena Flamengo por travar pagamento de direitos de TV

O São Paulo foi outro clube da Libra a se manifestar publicamente contra o Flamengo pelo bloqueio de um repasse milionário referente a uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seria destinado aos demais integrantes do grupo. O Palmeiras também se pronunciou a respeito do assunto polêmico.

O clube carioca entrou com uma ação judicial e, após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referentes a porcentagem dos ganhos com o pay-per-view aos clubes que fazem parte do grupo (Flamengo, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque).

Em nota publicada em suas redes sociais, o São Paulo contestou a atitude da diretoria do Flamengo, que segundo o clube paulista, não compreende que é responsável pelos contratos herdados, e que a atitude do clube carioca não é condizente com seu "passado glorioso".

O acordo entre o Rubro-Negro e a Libra foi assinado pelo ex-presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, que deixou o poder em 2024. A atual diretoria, presidida por BAP, discorda da maneira que a entidade dividir as verbas de acordo com a audiência das transmissões.

O contrato da Libra com a Globo prevê a seguinte distribuição: 40% de maneira igualitária para todos os clubes da Série A; 30% de acordo com os resultados esportivos; e os outros 30% conforme a audiência, ponto de discordância do Flamengo.

São Paulo se posicionou oficialmente contra o Flamengo por imbróglio envolvendo a Libra (Foto: Divulgação/ Conmebol)

A diretoria do São Paulo afirmou que a intenção do clube carioca é atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro e disse confiar na Justiça do Rio de Janeiro para analisar a imparcialidade do clube carioca e voltar atrás na decisão.

