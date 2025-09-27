Santos critica Flamengo por caso Libra: “Atitudes individualistas”

O Santos usou suas redes sociais para protestar contra a atitude do Flamengo em imbróglio envolvendo um repasse milionário de direitos de TV aos clubes que integram a Libra. O clube se junta a Palmeiras e São Paulo, outros paulistas do grupo que também repudiaram a atitude do time carioca.

O Flamengo entrou com uma ação judicial e, após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referentes a porcentagem dos ganhos com o pay-per-view aos clubes que fazem parte do grupo (Flamengo, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque).

A diretoria do Peixe contestou a ação do Flamengo e declarou que faltou lealdade ao clube carioca. O Santos reafirmou que a atitude do clube carioca foi individualista e que espera uma revisão na decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

Veja a nota do Santos na íntegra

"O Santos Futebol Clube manifesta publicamente seu repúdio em relação à atitude da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo que, mesmo depois de assinar o acordo com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a TV Globo, decidiu entrar na Justiça e, por meio de uma liminar, travou o repasse de R$ 77 milhões referente aos direitos de transmissão.

A atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Mais, insiste em ignorar que atitudes individualistas, de quem só olha para os próprios interesses, fragilizam a união e o espírito de lealdade que fortaleceria a todos nós. Ou será que o Flamengo acredita que pode jogar competições sem adversários?

A direção do Santos Futebol Clube defende que o futebol brasileiro só crescerá e se fortalecerá de acordo com seu potencial quando os clubes entenderem que precisam trabalhar juntos. A intenção de mudar as regras do jogo com o campeonato em andamento, como faz o Flamengo, só reforça a convicção de que, enquanto esse tipo de pensamento e conduta existirem, o futebol brasileiro ficará em segundo plano.

Diante disso, confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro entenderá o que, de fato, está por trás desta ação e prontamente reestabelecerá a legalidade do acordo firmado entre o grupo e a TV Globo."

O que diz o Flamengo?

O acordo entre o Rubro-Negro e a Libra foi assinado pelo ex-presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, que deixou o poder em 2024. A atual diretoria, presidida por BAP, discorda da maneira que a entidade dividir as verbas de acordo com a audiência das transmissões.

O contrato da Libra com a Globo prevê a seguinte distribuição: 40% de maneira igualitária para todos os clubes da Série A; 30% de acordo com os resultados esportivos; e os outros 30% conforme a audiência, ponto de discordância do Flamengo.