Destaques, surpresas e negociáveis: as contratações do Palmeiras em 2025

O Palmeiras encerrou a atual temporada com 12 novas contratações. As movimentações fizeram parte de um processo de reformulação, liderado pela comissão técnica em conjunto com o departamento de futebol, após resultados esportivos aquém do esperado em 2024.

+ Carlos Miguel termina ano em ascensão no Palmeiras e lidera corrida por titularidade

Entre as movimentações, destacam-se as duas contratações mais caras da história do clube: Vitor Roque, vindo do Barcelona, e Paulinho, que defendia o Atlético-MG. Juntos, custaram mais de R$ 250 milhões aos cofres alviverdes.

Andreas Pereira, antigo sonho da diretoria, chegou como a última peça após extensa novela nos bastidores. Na Academia de Futebol, não precisou de período de adaptação e logo se tornou titular no meio de campo.

Ao todo, chegaram jogadores do gol ao ataque, em movimentações que custaram aproximadamente R$ 700 milhões, recorde histórico do Palmeiras em uma temporada. Alguns se consolidaram como peças-chave da equipe liderada por Abel Ferreira, outros surgiram como surpresas — positivas ou negativas — enquanto já existem nomes fora do planejamento para a sequência do trabalho.

Destaques do Palmeiras

Três jogadores foram selecionados como destaques entre as contratações do Palmeiras no ano, além de uma menção honrosa.

Vitor Roque

O primeiro deles é Vitor Roque. Em baixa no futebol europeu e com a missão de ter mais minutos em campo visando a Copa do Mundo, o atacante aceitou retornar ao Brasil após defender Barcelona e Bétis, na Espanha.

Vitor Roque enfrentou dificuldades nas primeiras partidas pelo novo clube e, após período de adaptação, se tornou o principal nome do setor ofensivo. Terminou a temporada com 20 gols e cinco assistências em 56 partidas, números que garantiram sua convocação por Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Carlos Miguel

Visto como oportunidade de mercado, Carlos Miguel chegou ao Palmeiras como sombra de Weverton, uma das lideranças técnicas da "Era Abel Ferreira". Com a lesão do camisa 21, assumiu a titularidade na reta final da temporada e acumulou diversos prêmios de melhor em campo, apesar de sofrer seis gols em suas duas primeiras partidas.

As boas atuações credenciam Carlos Miguel a seguir como titular do Palmeiras no início de 2026, mesmo com o retorno de Weverton aos gramados. Ao todo, custou cerca de R$ 35 milhões, tornando-se o goleiro mais caro da história do clube paulista.

Andreas Pereira

Finalmente, o Palmeiras conseguiu destravar a contratação de Andreas Pereira após diversas tentativas em janelas recentes. O investimento se justificou: o jogador não precisou de período de adaptação, atuou em diversas funções no meio de campo e foi fundamental para manter o clube na corrida pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Entre os principais cartões de visita, destaca-se a atuação na goleada sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão. Diante da torcida no Allianz Parque, saiu do banco de reservas para marcar dois golaços de fora da área em intervalo de oito minutos, definindo o placar final do confronto.

Andreas Pereira, assim como Vitor Roque, retornou à Seleção Brasileira após vestir a camisa do Palmeiras e segue na corrida por uma vaga entre os convocados de Ancelotti para a Copa em 2026.

Paulinho (menção honrosa)

Paulinho conviveu com lesões durante a temporada e se afastou dos gramados no segundo semestre para realizar nova cirurgia e dar sequência ao tratamento na perna. Antes disso, porém, precisou de poucos minutos em campo para se mostrar fundamental às aspirações do clube a longo prazo.

Foram apenas 16 partidas, sendo uma delas como titular, no clássico contra o São Paulo, e três gols marcados. Dois deles foram fundamentais para manter o Palmeiras vivo no Mundial de Clubes da FIFA. Na terceira rodada da fase de grupos, atrás no marcador para o Inter Miami de Messi, saiu do banco para anotar o primeiro dos dois gols alviverdes no empate que garantiu a liderança do grupo A.

Já nas oitavas de final, novamente entrou durante a partida e marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, garantindo ao clube a premiação milionária e a classificação para a fase seguinte nos Estados Unidos.

Paulinho, uma das 12 contratações do Palmeiras em 2025, comemora gol contra o Botafogo (Foto: Reprodução/X)

Surpresas (positivas e negativas)

Ao todo, cinco contratações se destacam como surpresas: quatro positivas e duas negativas.

Positivas

Lucas Evangelista

Lucas Evangelista chega para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica, e compõe o elenco do Palmeiras. Entre as principais missões, ocupar a vaga de segundo volante da equipe de Abel Ferreira, papel que executa de forma satisfatória.

Uma lesão no músculo posterior da coxa direita, por sua vez, fez o meia passar por cirurgia e perder os últimos meses de temporada. Enquanto esteve à disposição, realizou 33 partidas, com dois gols e três assistências.

Bruno Fuchs

Chegou emprestado como zagueiro, atuou até de volante e terminou a temporada contratado pelo Palmeiras. A princípio, ele chegaria como opção para um setor que tinha Gustavo Gómez e Murilo como titulares, além de Micael, pedido de Abel Ferreira.

Aos poucos, abraçou as oportunidades, principalmente após lesões no setor, e terminou 2025 como titular. A queda de rendimento de nomes como Aníbal Moreno e Emiliano Martínez fez com que Abel optasse por usar Fuchs como volante em jogos decisivos do calendário, como na semifinal da Libertadores contra a LDU.

Jefté

Um nome pouco conhecido no futebol brasileiro, chegou para disputar com Piquerez uma das vagas de pilares da equipe nos últimos anos. Nas poucas oportunidades em que esteve em campo (13 jogos), demonstrou segurança defensiva e bom apoio ofensivo.

Em 12 partidas do Campeonato Brasileiro, foi titular em sete, com três participações em gols — todas assistências. A tendência é que o lateral siga como reserva de Piquerez, mas com maior tempo de jogo, principalmente nas primeiras rodadas do Paulistão. Chegou para ser sombra no setor e cumpriu bem seu papel.

Khellven

A proximidade com as surpresas negativas indica que a contratação passou longe de ser unanimidade, mas Khellven cumpriu o papel principal: assumiu a titularidade da lateral-direita do Palmeiras, que sofria com a instabilidade de Giay.

Atuou como titular nos principais compromissos do Palmeiras no segundo semestre, quando não esteve lesionado, apesar de nunca figurar como grande destaque nos confrontos. Agora terá uma pré-temporada completa para se adaptar ao esquema de Abel Ferreira.

Negativas

Facundo Torres

Facundo Torres é a primeira contratação do Palmeiras no ciclo, ainda em 2024. O atacante chega para atuar pelos lados de campo e suprir as lacunas deixadas por Rony e Dudu. Recebe extensa sequência como titular no início do ano, mas não consegue se manter como titular.

Figura constante nas convocações da seleção uruguaia, Facundo enfrenta diversos momentos de oscilação nos 61 jogos que disputa. Apesar de terminar em baixa, é um dos nomes que segue no planejamento de Abel Ferreira, que mantém confiança em seu futebol.

Emiliano Martínez

Assim como seu conterrâneo, Emiliano Martínez chegou ao Palmeiras com a grife de "jogador de seleção", mas acabou o ano preterido pelo zagueiro Bruno Fuchs, que atuou improvisado como primeiro volante.

Entre altos e baixos, não desempenhou o que se esperava, mas seguirá no Palmeiras para o início de 2026, diferente de Aníbal Moreno, negociado ao River Plate. A expectativa, porém, é de que o clube se movimente no mercado em busca de um camisa 5 titular.

Categoria Ramón Sosa

A categoria Ramón Sosa, obviamente, é formado por apenas um jogador.

Cerca de R$ 90 milhões foram necessários para tirar Ramón Sosa do Nottingham Forest. Contratado em junho, o atacante só se apresentou ao Palmeiras após o Mundial de Clubes da FIFA, já na segunda metade da temporada.

Foram poucas partidas, 29, mas sete participações em gols (três assistências). Entre elas, algumas fundamentais, como o gol que iniciou a reação alviverde diante da LDU, no Allianz Parque. Na ocasião, o Palmeiras precisava de quatro gols para reverter o placar adverso no Equador e encaminhar a classificação à final da Libertadores, feito conquistado pelos atletas de Abel Ferreira.

É necessário um maior período de adaptação, além de férias após uma temporada marcada pela mudança do calendário europeu para o brasileiro, para uma nova avaliação da contratação.

Ramón Sosa ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Negociável

Micael está fora dos planos do Palmeiras para 2026, e a diretoria alviverde planeja negociar o jogador.

Micael

Micael é o único dos novos nomes do Palmeiras em 2025 que está fora do planejamento para a próxima temporada. Pedido de Abel Ferreira, que buscava um zagueiro canhoto, assumiu o papel de reserva imediato da dupla formada por Gómez e Murilo, mas perdeu espaço ao longo do ano.

Na reta final, inclusive, passou a ser apenas a quinta opção no setor, atrás até do jovem Benedetti. Micael recebeu sondagens de equipes da MLS e do futebol brasileiro e deve deixar o Palmeiras no início da janela de transferências caso surja proposta oficial.