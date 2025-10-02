Dupla imbatível: Números de ‘Flaco-Roque’ disparam e mudam cenário do Palmeiras

Se tem uma dupla de ataque letal neste segundo semestre de temporada, essa dupla é sem dúvidas a formada por Flaco López e Vitor Roque. Juntos, os atacantes do Palmeiras têm nada menos que 18 gols nos últimos 12 jogos disputados e mostram que o time de Abel Ferreira vai brigar fortemente pelos dois campeonatos que disputa: Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (1°), na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, novamente o argentino e o brasileiro mostraram entrosamento e poder de decisão: dois gols de Flaco, além de uma assistência, e uma bola na rede de Vitor Roque para fechar o marcador e fazer o Palmeiras dormir na vice-liderança do Nacional. Esta, aliás, foi a 10ª partida em que os dois atuaram juntos como titulares e, desde então, mudando o cenário do Verdão.

O recorte é ainda mais impressionante quando levamos em conta o número de gols do time neste período, já que no total foram 27.

Os números de Flaco López, artilheiro do time na temporada com 21 gols em 50 jogos, além de cinco assistências, renderam a convocação para a Seleção Argentina pela primeira vez na última Data Fifa, e deve ser apenas o início.

Do outro lado, o Tigrinho também vem colhendo os frutos da parceria: nove gols e quatro assistências com Flaco. No total pelo Verdão, foram 43 partidas, 13 gols e quatro assistências, o que deve colocar o camisa 9 cada vez mais no radar de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

- É um prazer enorme jogar com um jogador incrível assim, que tem me ajudado bastante e o grupo também. Hoje foi dois gols e uma assistência para mim. Estou muito feliz por fazer essa dupla com ele. As coisas estão acontecendo naturalmente. Feliz por estar ajudando o Palmeiras, que é o mais importante - disse o camisa 9 do Palmeiras, após a vitória sobre o Vasco.

Se no Mundial de Clubes, no meio do ano, o técnico Abel Ferreira afirmou que Vitor Roque "fazia o trabalho sujo" para Flaco López "ficasse com o filé", a dupla agora se encontrou e provou que o banquete pode e vem sendo coletivo.

Com a vitória em casa, o Palmeiras chegou aos 52 pontos, ultrapassou o Cruzeiro, que tem 50, e está a dois do líder Flamengo. No entanto, os dois rivais diretos ainda se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Maracanã, e o time paulista ainda pode voltar para a terceira posição.

