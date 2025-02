Palmeiras treina e pensa em jogo “decisivo”; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou sua preparação e treinos para enfrentar a Inter de Limeira em jogo que acontece nesta quinta-feira (13/2). O confronto será às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.

O jogo tem um peso maior para o time alviverde. Isso porque a equipe soma 13 pontos, e por enquanto, está fora da zona de classificação. No grupo D, Ponte Preta e São Bernardo estão na frente.

Nesta terça-feira (12/2), os jogadores fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas. Na parte final, aprimoraram finalizações da entrada da área. O time terá Bruno Rodrigues, Paulinho e Felipe Anderson como desfalques no elenco, com o trio tratando lesão.

O Palmeiras vem de dois empates consecutivos, o que complica para o lado do time, que precisa correr atrás de uma vitória para seguir com mais tranquilidade para o clássico contra o São Paulo, que acontece no domingo (16/2).

Palmeiras terá mudanças na escalação em meio à luta por classificação no Paulistão

Se vencer, mesmo que dependa de uma combinação de outros resultados do seu grupo, torna a pressão diante ao Tricolor, em jogo no Allianz, menor.

Por conta destes desafios, o Palmeiras deve chegar com força máxima. Uma possível escalação do Palmeiras conta com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.