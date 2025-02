Palmeiras terá mudanças na escalação em meio à luta por classificação no Paulistão

O Palmeiras iniciou, nesta terça-feira (11), a preparação para o confronto contra a Inter de Limeira, fora de casa, e terá mudanças na escalação. Na primeira parte do treinamento, o elenco realizou atividades técnicas com ênfase em passes rápidos, movimentações e raciocínio. Posteriormente, com a presença dos goleiros, foi realizado um coletivo em dimensões reduzidas.

A comissão técnica deve repetir o time que goleou o Guarani. Estêvão, Gustavo Gómez e Veiga, que foram poupados no último jogo, retornam à equipe, assim como o recém-contratado Facundo Torres.

A grande dúvida está na lateral-direita. Marcos Rocha começou a temporada como titular, mas as recentes atuações de Mayke, especialmente no Dérbi, acirram a disputa. Giay, por sua vez, não convenceu nas oportunidades que teve e figura atrás da dupla na hierarquia da comissão técnica.

Com o empate diante do Água Santa, o Verdão caiu para a terceira colocação e deixou a zona de classificação para o mata-mata da competição estadual. Assim, não depende apenas de si para continuar vivo na luta pelo tetracampeonato, uma vez que os clubes da mesma chave não se enfrentam na fase regular.

Gustavo Gómez deve retornar à escalação do Palmeiras para o duelo contra a Inter de Limeira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Maurício; Facundo Torres e Estêvão.

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Limeirão, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na sequência, o Alviverde enfrenta o São Paulo (casa), Botafogo-SP (casa) e fecha a participação diante do Mirassol, no interior.