Palmeiras aumenta valor de sócio-torcedor e mira em receita milionária

O Palmeiras fez uma alteração no valor dos planos de sócio-torcedor. A partir de 2025, o reajuste será de 4,76%, de acordo com a inflação.

As mudanças estavam previstas pelo Palmeiras, e agora, estão vigentes desde este mês de fevereiro. A ideia do Palmeiras seria aumentar a receita no que diz respeito a estes planos. A expectativa é que sejam atingidos R$ 80,3 milhões.

Com os novos ajustes, este valor é cerca de R$ 10 milhões a mais do que foi arrecado no último ano. Segundo demonstrativos financeiros liberados pelo Palmeiras, os planos de sócio-torcedores renderam R$ 68,6 milhões, com levantamentos feitos até novembro.

Porém, por parte da torcida, os aumentos dos valores geraram um certo descontentamento. Nas redes sociais, os comentários são quanto aos aumentos em si e a dificuldade de acessar alguns benefícios.

Plano de sócios do Palmeiras sofre reajuste (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os novos valores dos planos de sócios do Palmeiras: