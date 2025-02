Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, o famoso Limeirão, na cidade de Limeira (SP), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, atualmente fora da zona de qualificação ao mata-mata da competição, precisa vencer para chegar a 16 pontos e seguir buscando as duas vagas destinadas ao grupo D. Enquanto isso, os donos da casa, já com chances remotas de avanço, estão de olho nos três pontos para evitar a situação de rebaixamento, tendo conquistado apenas seis pontos nos oito compromissos realizados. O embate terá transmissão do Nosso Futebol+ e da Zapping TV.

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Limeira x Palmeiras

9ª rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), em Limeira (SP)

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (canal de televisão por assinatura) e Zapping TV (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira (auxiliares); Guilherme Francisco Maciel da Silva Rosário (quarto árbitro); Vinícius Furlan, Marco Antônio de Andrade Motta Júnior e Diego Augusto Fagundes (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Márcio Fernandes)

André Luiz; Eduardo Porto, Alysson Dutra e Gui Mariano; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon, Rhuan e Leocovick; Albano e Alex Sandro



PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício, Estêvão e Facundo Torres

