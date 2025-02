Rony vai para Vasco ou Atlético? Briga entre equipes intensifica

Palmeiras e Vasco conversam para sacramentar negociação com Rony. A novela envolvendo a saída do jogador do Verdão pode ter uma reviravolta, uma vez que o jogador havia recebido uma proposta do Atlético-MG, que estava praticamente certa. Segundo o Lance! apurou, a proposta com o Vasco existe e havia uma esperança pelo acerto. Porém, os lados divergem.

continua após a publicidade

O intermédio acontece diretamente com o staff do atleta. O Palmeiras tem claro que não tem Rony nos planos para a temporada, algo confirmado até mesmo pela presidente Leila Pereira. Vale destacar que, até a terça-feira (11/2), o Atlético-MG entrou na briga e formalizou um acordo.

Novela com o Atlético

Na noite de segunda-feira (11/2), Rony e seus representantes entraram em contato com o Palmeiras para informar que haviam aceitado a oferta do Atlético-MG. Inclusive, pediram que o atleta fosse dispensado do treino desta manhã para que ele pudesse se planejar em virtude da iminente viagem a Belo Horizonte. Pela manhã, o Palmeiras aceitou a proposta e os contratos foram trocados.

continua após a publicidade

No início da tarde, porém, o clube tomou ciência, por meio da imprensa, que Rony havia, supostamente, acertado um contrato de quatro anos com o Vasco. Então, o empresário do jogador avisou sobre o interesse.

➡️Rony encaminhado com Vasco? Veja o que sabemos

Inclusive, Cuca entrou em contato direto com o jogador. Agora, a novela deve se intensificar com o Vasco entrando nesta briga.

Quanto ao lado do Palmeiras, o Lance! apurou que a direção do Palmeiras deu a sua palavra ao Atlético-MG, após o acordo do jogador com o clube de Belo Horizonte. Se o atleta manter o acordo, deixa o Palmeiras. Se não, permanece.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Nas últimas semanas, Rony chegou a acertar com o Al Rayyan, do Qatar, mas problemas burocráticos congelaram a transferência. Em razão do fechamento da janela qatari, que encerrou no dia 31 de janeiro, o atacante não teve tempo hábil para realizar exames médicos e ser registrado.

Rony está no Palmeiras desde 2020, com contrato até 2026. Mas a sua saída é dada como certa. Durante a passagem pelo clube paulista, foram 70 gols e 32 assistências em 284 partidas.