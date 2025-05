Palmeiras terá novo reforço para sequência decisiva na temporada

Fora das últimas partidas do Palmeiras, Micael participou de parte das atividades com o restante do elenco nesta sexta-feira (16), na Academia de Futebol, e está próximo de retornar aos gramados.

O zagueiro se recupera de uma entorse no tornozelo, sofrida na vitória sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão, ainda no mês de abril. No entanto, seguirá fora do duelo contra o Red Bull Bragantino.

Contratado no início do ano, Micael foi um pedido do técnico Abel Ferreira, que buscava um zagueiro canhoto para o sistema defensivo. Com as ausências dos titulares Murilo e Gustavo Gómez, o jogador ganhou oportunidades na equipe principal e acumula dez partidas na temporada — metade delas pelo Campeonato Brasileiro.

Além do defensor, Bruno Rodrigues segue em processo de transição física com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e deve levar mais tempo para retornar, em relação ao companheiro.

O zagueiro Micael foi um dos sete reforços anunciados pelo Palmeiras na última janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras luta para manter a liderança do Brasileirão

Três dias após garantir a melhor campanha da fase de grupos da Conmebol Libertadores, o Palmeiras viaja até Bragança Paulista, no interior de São Paulo, com a missão de manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira soma 19 pontos, dois a mais que Flamengo e Red Bull Bragantino — adversário deste fim de semana.

Para seguir na ponta da tabela sem depender de outros resultados, o Verdão precisa de uma vitória simples, já que o Rubro-Negro pode igualar a pontuação em caso de triunfo sobre o Botafogo, combinado a um tropeço alviverde.

