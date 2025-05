Palmeiras enfrenta problemas físicos no elenco às vésperas do Mundial

Após um mês de maio com o departamento médico praticamente esvaziado, o Palmeiras voltou a enfrentar problemas físicos no elenco às vésperas da viagem para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Referência técnica e capitão da equipe, Gustavo Gómez sofre com dores no joelho e precisou ser poupado pelo técnico Abel Ferreira na vitória sobre o Bolívar, no Allianz Parque, que garantiu ao Palmeiras a liderança geral da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Já Giay e Estêvão, titulares nos últimos compromissos do time, começaram no banco na última quinta-feira para preservar a parte física e evitar lesões em um momento decisivo da temporada. Para Abel, o Palmeiras não tem 11 titulares fixos e foi a campo com o que tinha de melhor, dentro das limitações impostas pelo Núcleo de Saúde e Performance.

- Não posso treinar ao sol, quando vai ser com chuva. Tem que jogar na tempestade. Não dá, hoje jogamos com a melhor equipe. Esqueçam isso, jogamos com a melhor equipe. Gestão de energia para jogar com a máxima força. Daqui a dois dias vai ser igual. O treinador poupou o (Gustavo) Gómez. Sabem há quanto ele joga com o joelho… o Giay, o Estêvão? Estou contente, porque este ano temos um elenco equilibrado. Eu já falei que não tenho titulares - explicou o treinador durante entrevista coletiva.

Atualmente, apenas o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues seguem afastados. Ambos realizam processo de transição física e devem retornar aos gramados no final do mês.

Palmeiras disputará cinco partidas antes da viagem para o Mundial de Clubes (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras terá período sem jogos para finalizar preparação

No dia 1º de junho, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, a comissão técnica terá cerca de uma semana livre para treinamentos antes do embarque para os Estados Unidos.

O Verdão estreia no Mundial de Clubes contra o Porto e, quatro dias depois, enfrenta o Al Ahly — ambos os confrontos serão disputados em Nova Jersey. Na sequência, a equipe viaja até a Flórida para encarar o Inter Miami, de Lionel Messi.