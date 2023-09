O Palmeiras está de olho na semifinal da Libertadores, contra o Boca Juniors, mas o planejamento para 2024 segue sendo feito. Um dos alvos do clube para a próxima temporada é Bruno Henrique, atacante do Flamengo. A negociação não é fácil, mas o estafe do jogador já sabe do interesse palmeirense. Acontece que para as conversas avançarem e o plano ser colocado em prática, o Verdão aguarda uma parte importante do processo, que é o desdobramento das tratativas com o Rubro-Negro.