Romagnoli é ídolo do San Lorenzo e treina a equipe B do clube desde o início de 2022. O argentino aproveitou que o treinador português utilizou as instalações do Nuevo Gasômetro para rever o ex-companheiro. Enquanto isso, o Verdão ajustava os últimos detalhes para o duelo desta quinta (28), às 21h30 (de Brasília), diante do Boca, na Bombonera.