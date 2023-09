Contestado no cargo, o técnico Jorge Almirón, do Boca, tem testado diversas formações nessa preparação para o duelo da semi. Em quatro partidas de mata-mata nesta edição do torneio, nenhuma vitória da equipe argentina, são quatro empates até aqui. A dúvida do treinador é no ataque. Barco e Blondel disputam uma vaga no time, enquanto Janson e Merentiel brigam pela outra.