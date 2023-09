Para chegar a mais uma final de Libertadores, a terceira nos últimos quatro anos, o Palmeiras terá de superar um adversário e um estádio altamente temidos, a mística do carrasco e praticamente infalível "lei do ex". A missão do Verdão não é fácil, mas para esse grupo tão vencedor de Abel Ferreira, as coisas podem ser encaradas de outra forma.