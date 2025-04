Palmeiras tem novidades na escalação para jogo com o Ceará pela Copa do Brasil

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Ceará, na noite desta quarta-feira (30), pela estreia da equipe na atual edição da Copa do Brasil. Reservas no último compromisso da equipe, Estêvão e Vitor Roque retornam ao time titular e formam trio de ataque ao lado de Facundo Torres.

O meio de campo, por sua vez, terá Emiliano Martínez e Lucas Evangelista como dupla e volantes, com Felipe Anderson responsável por fazer a transição para o setor ofensivo.

A dupla de zaga será formada por Bruno Fuchs e Gustavo Gómez, enquanto Giay e Vanderlan, que assume o lugar de Piquerez, serão os laterais.

O atacante Bruno Rodrigues, os laterais Mayke e Marcos Rocha, o zagueiro Micael e o meio-campista Raphael Veiga seguem em tratamento com o departamento médico do clube e desfalcam a equipe nesta quarta-feira.

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para encarar o Ceará tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Paulinho, Maurício, Piquerez, Murilo, Luighi, Naves, Allan, Flaco López e Benedetti.

As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (30), na Arena Castelão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), em Fortaleza.

