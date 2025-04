Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CEA PAL COPA DO BRASIL Terceira fase - jogo de ida Data e Hora quarta-feira, 30 de abril, às 19h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Rodrigo Pereira de Lima (PE) Assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), a partir das 19h30 (de Brasília), na Aren Castelão, em Fortaleza (CE). O duelo, válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão do Prime Video.

O Vozão vem de um empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com oito pontos somados — duas vitórias, dois empates e duas derrotas —, a equipe ocupa a nona colocação na tabela.

O Palmeiras, por sua vez, foi derrotado pelo Bahia no Allianz Parque e viu chegar ao fim a sequência de sete vitórias consecutivas. Com 13 pontos, o time comandado por Abel Ferreira está na segunda colocação, um atrás do líder Flamengo.

Palmeiras encara o Ceará, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil; veja detalhes de onde assistir (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X PALMEIRAS

6ª RODADA – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Prováveis escalações de Ceará e Palmeiras

CEARÁ (Técnico: Léo Conde)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Facundo Torres e Paulinho.