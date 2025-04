Venda de atletas impulsiona caixa do Palmeiras, que supera meta orçamentária

O Palmeiras apresentou nos últimos dias o balanço financeiro referente aos meses de janeiro de fevereiro de 2025. No período, o clube acumulou superávit de aproximadamente R$ 150 milhões, com destaque para a venda de atletas.

continua após a publicidade

+ Titular inicia transição física e se aproxima de retorno pelo Palmeiras

A principal negociação, por sua vez, foi a transferência do zagueiro Vitor Reis ao Manchester City, da Inglaterra, por 37 milhões de euros fixos (R$ 232 milhões na cotação da época). Vale lembrar que o clube detinha 100% dos direitos econômicos do jogador.

Em janeiro, o Palmeiras arrecadou R$ 275 milhões, com a maior parte proveniente da venda de Reis, e encerrou o mês com superávit de R$ 196 milhões. Já em fevereiro, por conta de despesas financeiras diversas, o clube registrou um déficit de pouco mais de R$ 36 milhões.

continua após a publicidade

Com isso, o Verdão já arrecadou quase o dobro do valor previsto no orçamento para os dois primeiros meses do ano: R$ 357 milhões contra os R$ 183 milhões projetados. O resultado financeiro foi divulgado pela diretoria alviverde no site oficial do clube, após análise do Conselho de Orientação Fiscal (COF), responsável por revisar e validar os números.

Assim como em 2024, o Palmeiras espera superar a marca de R$ 1 bilhão em arrecadação na temporada, montante que ultrapassou apenas uma vez na história. A principal fonte de receita prevista é a negociação de atletas, principalmente das categorias de base.

continua após a publicidade

Venda de Vitor Reis alavancou ao faturamento do Palmeiras em janeiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Receitas do Palmeiras e demonstrativos de janeiro e fevereiro

Negociações de atletas: R$ 256,9 milhões

Publicidade e patrocínio: R$ 31,5 milhões

Direitos de transmissão: R$ 18 milhões

Arrecadação social: R$ 13,6 milhões

Avanti: R$ 11,5 milhões

Janeiro: superávit de R$ 196 milhões

Fevereiro: déficit de R$ 36,4 milhões

Total: superávit de R$ 159,5 milhões