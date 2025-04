Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá início às 19h30 (de Brasília). Será a quinta eliminatória entre as equipes na competição nacional.

Nas quatro edições com encontros do Alvinegro e do Alviverde, os paulistas levam vantagem: avançaram em três ocasiões, enquanto que os cearenses passaram uma vez. Apesar da classificação citada, o Ceará nunca venceu o rival pelo torneio - contou com o gol fora de casa para obter a vaga.

Ceará x Palmeiras: veja histórico na Copa do Brasil

O primeiro encontro ocorreu pelas oitavas da Copa do Brasil de 1994. Os times empataram em 0 a 0 no Castelão e por 1 a 1 no Parque Antarctica. Pela regra do gol fora de casa, o Vovô passou. Posteriormente, o time cearense ficou com o vice-campeonato naquela edição, perdendo a final para o Grêmio.

O reencontro veio nas quartas de 1997: o Palmeiras venceu por 5 a 2 fora de casa e por 5 a 0 em seus domínios. Na primeira fase de 1998, os clubes empataram em 1 a 1 no Castelão e, no segundo jogo, os paulistas triunfaram por 6 a 0. Naquele ano, o Palmeiras sagrou-se campeão em cima do Cruzeiro.

O duelo seguinte veio apenas nas quartas de 2020. O Palmeiras triunfou por 3 a 0 na ida e abriu 2 a 0 na volta. O Ceará buscou o empate, mas o 2 a 2 não foi o suficiente para reverter o resultado. Os palmeirenses foram campeões daquela edição, superando o Grêmio na final.

Duelo entre Ceará e Palmeiras pode ter recorde

Contra o Alviverde, o Vovô terá a oportunidade de estabelecer uma nova marca de invencibilidade jogando no seu estado. O time defenderá uma sequência de 25 jogos sem perder em solo cearense, algo que vem desde agosto de 2024. Caso não seja derrotado pelos paulistas, a equipe registrará um recorde histórico no século XXI.