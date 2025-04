O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo (20), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Deyverson, que marcou o único gol do Tricolor na partida, falou sobre a derrota e defendeu Lucero, que desperdiçou um pênalti nos minutos finais.

— Fico muito triste. A gente queria a vitória, mas sou grato a Deus por estar com saúde. O time lutou até o final, muita garra, muita vontade. Tivemos uma oportunidade de fazer o empate. Não foi o Lucero que perdeu, foi o time. Ele não joga sozinho. Quando ganha, ganha todos. Quando perde, perde todos. A gente não tem que colocar a culpa só em um. Agora é se unir mais ainda, se abraçar. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é longo - relatou o camisa 18.

— Essa derrota vai nos fazer sofrer um pouco, pelo fato de termos jogado da forma que jogamos. Com muita vontade, muita garra, muita humildade. Respeitando o Palmeiras, que é uma grande equipe, todos sabem. Mas essa dor fica ali um tempinho, porque não tem como lamentar muito tempo. Tem jogo atrás de jogo. Agora é treinar, colocar a cabeça no lugar - finalizou o atleta.

Deyverson na partida entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Deyverson anota primeiro gol pelo Fortaleza

No revés para o Palmeiras, Deyverson anotou seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Contratado na última janela de transferências, o atleta soma seis partidas até então, com três titularidades. Ao marcar contra o ex-clube, o atacante não comemorou.

Agenda do Fortaleza

Depois de perder para o Alviverde, o Fortaleza volta a campo visitando o Atlético Bucaramanga-COL, na próxima quarta-feira (23), pela Copa Libertadores. Em seguida, no Brasileirão, o rival será o Sport, fora de casa, no sábado (26).