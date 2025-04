Abel comenta dificuldades e comemora atitude do Palmeiras após vice do Paulistão

Assim como nas últimas partidas do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva com bom humor e comemorou a vitória fora de casa sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, a sexta consecutiva do clube na temporada.

Com o resultado fora de casa, o Verdão encerrou um jejum de quase seis anos sem vitórias no Castelão. Abel aproveitou para elogiar o trabalho de Vojvoda à frente do Leão do Pici e destacar as dificuldades de enfrentar o rival no Ceará.

– Já joguei aqui vários jogos, conheço bem o campo, o público, o treinador, que é excelente. Fortaleza não perdia aqui havia 23 jogos. Disse antes aos jogadores, que teria que ser do nosso esforço e atitude. Sabemos o quanto é difícil. No banco, antes de começar, eu já estava a transpirar sem correr sequer – disse o português.

A atitude do elenco, que reagiu após a derrota na decisão do Paulistão para o Corinthians, foi elogiada pelo comandante, que afirmou estar cheio de cabelos brancos devido à pressão de liderar um grupo vencedor nos últimos anos.

– Gosto mais de ressaltar a atitude da equipe. Uns correm pelos outros. Bom ver quando o treinador troca, eles entram com vontade e atitude – afirmou antes de completar.

Não tinha cabelo nenhum branco e agora estou cheio. Corto curtinho para vocês não verem. Aos campeões, desconforto, não há outra forma. Desconforto no treinador, nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração, porque muito ajudaram. Sei o quanto se esforçaram para nos entregar o que entregaram e entregam – finalizou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximo jogo do Palmeiras

Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Bolívar, na altitude, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Primeiro colocado do grupo, o Verdão busca mais uma vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final da competição continental.