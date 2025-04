Weverton comemora defesa de pênalti pelo Palmeiras e manda recado: ‘Sofrer para ganhar’

Herói do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza neste domingo, Weverton comemorou o resultado na Arena Castelão, que garantiu à equipe paulista a ultrapassagem sobre o Flamengo e a liderança do Campeonato Brasileiro.

+ Palmeiras vence o Fortaleza com brilho de Weverton e assume a liderança do Brasileirão

Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro alviverde defendeu a cobrança de pênalti de Lucero e garantiu os três pontos para o Verdão, que ultrapassou o Flamengo e assumiu a liderança do Brasileirão. Para Weverton, no entanto, o Palmeiras sofreu mais do que o necessário, embora tenha destacado as qualidades do adversário.

- Muito feliz por ajudar de forma decisiva aqui em Fortaleza. Disparadamente, é um dos piores lugares que tem para jogar, muito quente. Depois da altitude, é o primeiro pior lugar para se jogar. Parece que a galera tá lenta, que quer correr, mas não consegue. É difícil, o campo é pesado, a gente não tá acostumado com esse calor todo. O Abel falou que tínhamos que sofrer para ganhar aqui, e sofremos até mais do que deveríamos - afirmou o goleiro.

Após a vitória fora de casa, o goleiro destacou que é hora de mudar a chave para a viagem a La Paz, na Bolívia, onde a equipe enfrenta o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Palmeiras busca mais três pontos para encaminhar a classificação às oitavas de final da competição continental.

- Feliz por ajudar, por defender o pênalti. Estamos felizes pela liderança, mas infelizmente o campeonato não acaba hoje. Tem muita coisa a acontecer, muito jogo para jogar, e óbvio que nos dá alegria, confiança, mas tem muita água para passar embaixo da ponte. Agora é esquecer um pouco o brasileiro e pensar na Libertadores, que temos um jogo muito difícil na altitude - finalizou.

Weverton foi o héroi do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Weverton muda o foco do Palmeiras

Após vencer o Fortaleza fora de casa e assumir a liderança do Brasileirão, o Palmeiras viaja para a Bolívia, onde enfrenta o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com seis pontos conquistados em duas partidas, o Verdão busca manter o aproveitamento perfeito e seguir na liderança do Grupo G.