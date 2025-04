Palmeiras se reapresenta, e Abel perde mais um titular por lesão

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol, após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da boa fase do time dentro de campo, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira teve uma notícia que não gostaria: o zagueiro Murilo foi diagnosticado com lesão na coxa direita.

O beque alviverde sentiu dores no aquecimento do Derby e acabou substituído na escalação por Micael. Após a realização de exames, o departamento médico do Palmeiras constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita do atleta. Ele já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, e o clube não divulga prazo de retorno.

Com a nova baixa, o Verdão tem agora cinco jogadores no departamento médico. Além de Murilo, Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) estão em processo de recuperação.

Sem Murilo, as opções do Palmeiras para o setor são: Bruno Fuchs, Micael e Naves, já que Gustavo Gómez já é titular da equipe. A probalidade de Abel Ferreira manter a defesa com três peças, como fez nas últimas partidas, é grande.

