Maiores contratações da história, Paulinho e Vitor Roque ampliam opções do Palmeiras

Pela primeira vez na temporada, o Palmeiras contou com Vitor Roque e Paulinho, as duas maiores contratações da história do clube, como opções em uma mesma partida. A dupla amplia o número de variações táticas para Abel Ferreira, que teve o setor ofensivo reformulado na última janela de transferências.

continua após a publicidade

+ Palmeiras responde à acusação de homofobia feita por Romero

Ambos, no entanto, ainda não atuaram juntos. O camisa 9 formou o trio de ataque ao lado de Estêvão e Facundo Torres na vitória sobre o Corinthians, enquanto o ex-jogador do Atlético-MG entrou nos minutos finais da segunda etapa, após quatro meses de recuperação física.

Centroavante de origem, Vitor Roque chegou a atuar pela ponta nos minutos finais do duelo contra o Sport, com Flaco López centralizado no ataque. Embora pontual, a mudança serviu como teste para o treinador observar possíveis variações no esquema da equipe.

continua após a publicidade

— Não tinha outro jogador para aquela posição, se quiséssemos um ponto por fora, não tínhamos, não havia outro ponto. Utilizei o Felipe Anderson, que, numa posição mais à direita, troquei o Facundo mais para a esquerda. Criamos dinâmicas e percebemos que o Facundo, por dentro, pode nos dar coisas muito boas. O Roque também pode nos ajudar ali — afirmou o treinador.

A situação, por sua vez, pode ser invertida com Paulinho. Embora mais conhecido por jogar pelos lados do campo, o jogador formou dupla de ataque com Hulk no Atlético-MG nas últimas temporadas e, em algumas ocasiões, atuou de forma centralizada.

continua após a publicidade

Durante a coletiva de apresentação, o camisa 10 revelou que pode atuar como centroavante, função que exerceu sob o comando de Coudet.

— Com certeza (posso ser centroavante), a mudança no número de gols e assistências foi a posição. Quando voltei ao Brasil, peguei o Coudet como treinador. Ele queria contar comigo como segundo atacante ou nove. Já joguei outras vezes assim. A partir dali que passei a jogar como atacante e facilitou muito meu jogo, pela minha velocidade e potência. É a posição que me sinto mais à vontade de jogar. Não especificamente como nove, mas como um atacante de liberdade pelos dois lados — explicou Paulinho.

Paulinho disputou 13 minutos do jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações de Vitor Roque e Paulinho em valores

Contratados na última janela de transferências, Vitor Roque e Paulinho custaram pouco mais de R$ 250 milhões aos cofres do Palmeiras. O ex-jogador do Betis foi adquirido por 25,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 154 milhões na cotação da época).

Já o novo camisa 10 alviverde custou 18 milhões de euros (R$ 110 milhões), além da cessão de parte dos direitos econômicos de Gabriel Menino e Patrick, volante da equipe sub-20 do Verdão.