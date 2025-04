Palmeiras domina Corinthians e vence em reencontro após final do Paulistão

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Verdão.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou as ações em Barueri e teve seus melhores minutos na temporada diante do Corinthians, que pouco ameaçou o gol de Weverton. Ao todo, foram seis finalizações do Verdão contra duas do Timão — e dois golaços, marcados por Piquerez e Emiliano Martínez.

Felipe Anderson, que atuou como ala pela direita na fase ofensiva, teve a chance de ampliar, mas acertou a trave. Memphis e Carrillo criaram as principais oportunidades do Corinthians. Sem criatividade no meio-campo, a equipe visitante passou a apostar em lançamentos longos, principalmente para Yuri Alberto, mas sem sucesso.

Além dos gols, o clássico teve nove cartões amarelos nos primeiros 45 minutos: cinco para o Palmeiras e quatro para o Corinthians.

Dono do jogo, o Palmeiras voltou do intervalo pressionando e quase marcou o terceiro com Facundo Torres, que acertou uma cabeçada no travessão. Na sequência, Estêvão fez ótimo passe para Vitor Roque balançar as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

Recuperado de lesão, Paulinho participou de pouco mais de 20 minutos do clássico e mostrou bom entrosamento com o elenco alviverde.

Durante o segundo tempo, duas cabeças de galinha foram arremessadas pela torcida do Palmeiras no gramado. Os minutos finais foram embalados por gritos de "olé" nas arquibancadas da Arena Barueri.

Piquerez comemora gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Corinthians recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, também às 19h30. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 CORINTHIANS

3ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

🥅 Gol: Piquerez (13' 1ºT) e Emiliano Martínez (18' 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Richard Ríos e Emiliano Martínez (PAL); Memphis Depay, André Ramalho, José Martínez, Matheuzinho e Yuri Alberto (COR)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno), Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).

CERRO PORTEÑO (Técnico: Diego Martínez)

Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Romero), José Martínez (Héctor Hernández), André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️VAR: Wagner Reway (ES)