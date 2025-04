Felipe Anderson reencontra bom futebol e vive melhor momento no Palmeiras

Os dias de glória, enfim, chegaram para o meio-campista Felipe Anderson, que passou por momentos de muitas críticas desde sua chegada ao Palmeiras, no meio do ano passado, em razão do baixo rendimento em campo. Agora, atuando na vaga de Raphael Veiga, afastado com lesão no ombro, o camisa 7 vem sendo peça importante na criação do time de Abel Ferreira.

Essa, aliás, foi a posição em que se destacou na Europa: aberto pela direita. Antes disso, Felipe Anderson vinha jogando do lado oposto, o que deixava a desejar e passou a receber críticas por parte da torcida. Nos últimos dois jogos, ajudou no setor ofensivo, principalmente com Richard Ríos e Estêvão, que atuam pelo mesmo setor.

- Creio que sim (melhores jogos pelo clube), pelas circunstâncias, pela importância da vitória pelo momento em que estamos vivendo. Um começo na Libertadores com duas vitórias, era primordial vencer em casa com o apoio da nossa torcida, então, creio que foi um dos melhores, sim - avaliou Felipe Anderson após o última vitória pela Libertadores.

Sem desistir de buscar seu lugar e dar o retorno que o clube espera, Felipe Anderson confirmou que intensificou os treinamentos e começou a se preparar para atuar por vários setores do campo: pela esquerda, direita e também centralizado, já que o futebol atual exige que o atleta desenvolva mais funções em campo.

- Sabemos que o futebol moderno hoje exige que o atleta seja bem preparado fisicamente e disposto a aprender outras posições. Sabemos que existe muitos jogos, em treinos e em jogos precisamos adaptar muitas vezes, então é isso que eu faço, isso que eu vou fazer para sempre na minha carreira, até o último dia, e estou à disposição do mister, ele sabe que pode contar comigo em qualquer posição - disse o meia.

- Lógico que preciso sempre acelerar essa adaptação, mas estou muito feliz de poder estar contribuindo com a equipe, hoje foi um dia feliz. Eu consegui demonstrar um pouco da minha característica, então eu creio que, agora em diante, vai ser isso pra melhor - completou o camisa 7 do Palmeiras.

Tempo de adaptação no Palmeiras

O jogador, que chegou na janela de transferência do meio de 2024, demorou a se adaptar na equipe de Abel Ferreira. Agora, nesta temporada, vem demonstrando um futebol mais consistente e, consequentemente, agradando a torcida alviverde.

- Tem jogadores que chegam e encaixam muito rápido no estilo do jogo, eu demorei um pouquinho mais, mas como eu sempre fiz na minha carreira, em todos os lugares que eu cheguei, eu abaixei a cabeça, treinei, trabalhei, me coloquei à disposição para jogar em qualquer posição que o clube precisar - afirmou Felipe Anderson.