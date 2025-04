Súmula de Palmeiras x Corinthians cita arremesso de objetos e cabeça de galinha

Árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri, Rafael Rodrigo Klein relatou na súmula divulgada neste domingo (13) que torcedores mandantes atiraram garrafas e outros objetos em direção ao gramado, incluindo duas cabeças de galinha.

Palmeiras domina Corinthians e vence em reencontro após final do Paulistão

Vale lembrar que, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, torcedores do Corinthians jogaram uma cabeça de porco na linha de fundo da Neo Química Arena, em partida que terminou com vitória alvinegra por 2 a 0.

Pelo lado corintiano, uma pipa com a mensagem "51 é pinga", em alusão ao Mundial do Palmeiras, caiu no gramado sintético de Barueri nos primeiros minutos da etapa inicial. Das arquibancadas, era possível ver bandeiras do Timão penduradas em casas no entorno do estádio.

Confira os principais detalhes da súmula

Aos 11 minutos do primeiro tempo foi arremessado um copo vindo da torcida;

Aos 21 minutos do segundo tempo caiu no gramado uma pipa vindo de fora do estádio;

Aos 22 minutos do segundo tempo foi arremessado próximo da meta (fora do campo de jogo) da equipe visitante a cabeça de uma galinha;

Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja como foi o clássico entre Palmeiras e Corinthians

O Palmeiras dominou o clássico na Arena Barueri e venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Piquerez e Emiliano Martínez ainda no primeiro tempo. Com controle total das ações, o Verdão finalizou seis vezes contra duas do rival, que pouco ameaçou o gol de Weverton.

Na etapa final, o time de Abel Ferreira seguiu pressionando e quase ampliou com Facundo Torres, que acertou o travessão. Vitor Roque chegou a balançar as redes após passe de Estêvão, mas o gol foi anulado pelo VAR. Paulinho voltou de lesão e teve boa participação nos minutos finais, marcados por gritos de "olé" e até cabeças de galinha arremessadas no gramado.