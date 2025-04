Romero fala sobre homofobia da torcida do Palmeiras e cita Leila Pereira

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, criticou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, após ser alvo de gritos homofóbicos vindos da torcida alviverde durante o clássico deste sábado (12), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio pediu punição ao rival e cobrou uma postura mais firme da dirigente do clube.

— Essa pergunta deveria ser feita para a presidente do Palmeiras, que está tão preocupada com isso. Está à vista o que aconteceu hoje. Mas não vai acontecer nada, a gente sabe de onde vem. Se fosse na Arena, a gente sabe o que ia acontecer. Sou contra racismo, xenofobia, convivo com isso todo dia. Aqui no Brasil a maioria das pessoas não quer aceitar isso, todo mundo viu o que aconteceu hoje, vou continuar combater isso, quero ver se tem punição, aconteceu contra o Cerro Porteño ato de racismo com a mesma torcida, ato de racismo, vamos ver se a Conmebol faz alguma coisa. quero ver se tem alguma punição ou se tem preferência para punição — argumentou o atacante paraguaio, após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras.

Durante o aquecimento dos jogadores do Corinthians, parte da torcida palmeirense entoou cânticos homofóbicos direcionados a Romero. O episódio aconteceu antes do início da partida, vencida pelo Palmeiras por 2 a 0.

— Romero, v** — gritaram torcedores nas arquibancadas, enquanto o atacante corintiano realizava os trabalhos de pré-jogo no gramado.

Romero começou no banco de reservas e entrou no intervalo, substituindo o lateral Matheus Bidu. Após a partida, ele se manifestou sobre o ocorrido e cobrou coerência na aplicação de punições por parte das entidades responsáveis.

Em 2023, o Corinthians foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a realização de uma partida com portões fechados, após gritos homofóbicos de parte de sua torcida durante clássico contra o São Paulo. Romero relembrou o episódio para pedir que o mesmo rigor seja adotado neste caso.

Questionado se acredita que haverá mudanças no comportamento dos torcedores, Romero mostrou ceticismo.

— [É preciso] aceitar que no Brasil tem racismo, se preocupam muito com o que acontece lá fora. Estou há oito anos no Brasil e nunca vi um brasileiro preso por racismo, se fosse estrangeiro, sim. Tem punição, cadeia, vocês escutaram hoje — falou o jogador.

Com a derrota para o rival, o Corinthians caiu para a sétima posição do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos em três rodadas, o Timão tentará a recuperação no Brasileirão na próxima rodada, quando recebe o Fluminense, na quarta-feira (16), às 19h30, na Neo Química Arena.