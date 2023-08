Neste ano, até aqui, o Verdão trouxe apenas dois reforços: Richard Ríos e Artur. Dessa forma, 2023 já é o ano com menos contratações da era Crefisa, sendo esta janela de transferências, encerrada na quartam a primeira em que o clube não negociou jogadores no período. Também é a primeira janela que o Alviverde passou 'zerado' com Anderson Barros, já que ele foi contratado para o cargo de diretor de futebol do Palmeiras no final de 2019.