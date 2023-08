A partir desta quinta-feira (3), não mais será permitido reforçar os elencos brasileiros contratando jogadores junto a outros clubes. Ainda é possível fechar com atletas que ficaram livres no mercados antes do fim da janela de transferências. Portanto, ainda há esperanças para o Verdão e para outras agremiações que estejam buscando novas peças. Lembrando que as únicas contratações palestrinas neste ano são Artur, que veio do Bragantino, e Richard Ríos, que veio do Guarani.