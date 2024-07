Palmeiras reencontra pela primeira vez o maior desperdício de talento da era Abel

Gabriel Veron conquistou seis títulos pelo profissional do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 19/07/2024 - 12:34 • São Paulo

O Palmeiras encara o Cruzeiro neste sábado (20) no Allianz Parque e a partida marcará um reencontro pra lá de especial para o atacante Gabriel Veron. Revelado pelo Verdão, o atacante vai enfrentar muitos dos seus antigos companheiros pela primeira vez na carreira.

Melhor jogador do Mundial Sub-17 realizado no Brasil, em 2019, Gabriel Veron surgiu em 2020 como uma das prováveis maiores revelações da história do clube.

Importante no bicampeonato da Libertadores em 2020 e 2021, o jogador chegou a ganhar elogios públicos de Abel Ferreira, que afirmou certa vez que Gabriel Veron deveria ser vendido mais caro do que Neymar.

- É impossível o Palmeiras vender este jogador por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona”, disse Abel após Veron acabar com o jogo diante do Delfín-EQU, pelas oitavas de final da Libertadores 2020.

Após acumular muitas lesões e algumas confusões na sua vida pessoal, Gabriel Veron foi negociado com o Porto em 2022, por apenas 10,5 milhões de euros, sendo que o Verdão ficou com 80% do montante, o que deu cerca de 47 milhões de reais.

Em Portugal, Gabriel Veron seguiu colecionando lesões e acabou sendo emprestado para o Cruzeiro após ser cobrado publicamente por indisciplina pelo técnico Sérgio Conceição.

Emprestado para o Cruzeiro até o final dessa temporada, Veron tem contrato até junho de 2027 com o Porto.

No Palmeiras, o atacante fez 97 partidas, marcou 14 gols e conquistou seis títulos, com destaque para o bi da Libertadores em 2020 e 2021 e a Copa do Brasil em 2020.