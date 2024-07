Benedetto em ação pelo Boca Juniors (Foto: Divulgação/Benedetto)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 09:27 • Porto Alegre (RS)

O atacante Darío Benedetto, um dos maiores ídolos do Boca Juniors nos últimos 10 anos, está em negociações com o Grêmio. Goleador, "Pipa" - como é carinhosamente chamado pela torcida xeneize - já defendeu o Olympique de Marselha-FRA e acaba de negociar a rescisão de contrato com o Boca. Aos 34 anos, o argentino seria mais um estrangeiro no grupo do Tricolor, que carece de goleadores depois da lesão de Diego Costa.

Em Porto Alegre há muito silêncio, embora fontes do Grêmio indicam que há negociação em curso. Benedetto está livre, e sua chegada não teria custos, apenas luvas e salários. O técnico Renato Gaúcho vem improvisando Galdino no comando do ataque, mas segue lidando com resultados pífios, já que o time está no Z4 da Série A do Brasileirão com 11 pontos em 15 partidas.

Pipa foi responsável pela queda do Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2018, balançando as redes três vezes na eliminatória. Depois, nas finais contra o River Plate, ele ainda marcaria um gol, insuficiente para evitar o título do rival.

O problema no Grêmio é o número de estrangeiros. Hoje, a equipe gaúcha tem Marchesín, Kannemann, Villasanti, Carballo, Cristaldo, Soteldo, Pavón e os recém chegados Monsalve, Aravena e Arezo. Benedetto, portanto, seria o 11º jogador não-brasileiro, quando o regulamento do Brasileirão permite apenas nove no grupo em cada partida.

Benedetto é alvo de clube da Série A do Brasileirão (Foto: Juan Mabromata/AFP)