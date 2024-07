Copiar Link

Escrito por João Brandão e Rafael Oliva • Publicada em 19/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

O confronto entre Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil gera grande expectativa pelo embate entre duas das melhores equipes do país. Além disso, Gabigol será centro das atenções em razão da "disputa" entre os dois clubes pelo jogador.

O atacante possui contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2024, mas é alvo do Verdão para a próxima temporada. Os paulistas apresentaram uma proposta de pré-contrato para o camisa 99, que ainda não foi aceita ou recusada pelo atleta.

Vítima favorita de Gabigol

Entre as passagens por Flamengo e Santos, o Palmeiras é a principal vítima de Gabigol na carreira. Em 25 partidas disputadas contra o Verdão, o centroavante marcou 14 gols e contribuiu com duas assistências, sendo oito participações diretas em gols vestindo a camisa rubro-negra.

Em 2024, o atacante não vive sua melhor fase e é considerado reserva no time de Tite, o que seria um dos motivos para o jogador buscar novos ares. O camisa 99 balançou as redes dos adversários apenas três vezes na temporada, sendo duas pelo Campeonato Carioca e outra na goleada sobre o Vasco.

Vai trocar o Flamengo pelo Palmeiras?

O destino de Gabigol ainda está indefinido. O atacante não deve ter contrato renovado com o Flamengo e vive incertezas sobre o julgamento do caso de suposta tentativa de fraude em exame antidoping.

Ciente da oportunidade de mercado, o Palmeiras aposta no projeto esportivo e condições financeiras vantajosas para seduzir Gabigol. A intenção do clube é contar com ele sem precisar pagar pela transferência, a partir de janeiro de 2025. Contudo, o Verdão não deseja que a situação se torne uma "novela" e pretende definir a contratação antes do fim do ano.