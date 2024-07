Estêvão teve contusão na partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 18/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O garoto Estêvão precisou ser substituído na derrota do Palmeiras para o Botafogo, na quarta-feira (17). Após dividida com o zagueiro Alexander Barboza, o atacante prensou a perna no chão e teve lesão. Ele deve ser reavaliado nos próximos dias para identificar a gravidade da contusão.

O caso gera preocupação. Isso porque Estêvão demonstrou dificuldades de andar no momento da troca e deixou o Estádio Nilton Santos com o apoio de Raphael Veiga para caminhar. Mesmo com o alerta, o técnico Abel Ferreira acompanhou viu seu time ganhar diversas opções para montar o ataque.

Para a vaga de Estêvão, Maurício entrou e fez sua estreia pelo Palmeiras. O jogador era um dos principais nomes do Internacional, e o Alviverde investiu mais de R$ 60 milhões pela contratação.

Além de Maurício, Felipe Anderson foi destaque. Ainda sem ritmo de jogo, o meia-atacante chamou atenção pela qualidade técnica acima da média e disposição tática, pois não deixou de acompanhar a marcação pelo lado esquerdo em nenhum momento.

Outras opções que entraram na partida são Dudu, ídolo palmeirense, e Caio Paulista. Além deles, o Verdão tinha Rômulo e o jovem Luighi entre os suplentes. Lázaro e Bruno Rodrigues foram ausências em decorrência de lesões.

Ou seja, paralela à preocupação com Estêvão, o Palmeiras tem pelo menos seis nomes para montar o ataque, entre lesionados e disponíveis — além de Veiga, Rony e Flaco López, titulares contra o Botafogo.

Felipe Anderson já se destacou com a camisa do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja todas as opções ofensivas do Palmeiras para 2024

Raphael Veiga (meia)

Rômulo (meia)

Maurício (meia)

Felipe Anderson (meia-atacante)

Lázaro (atacante)

Bruno Rodrigues (atacante)

Estêvão (atacante)

Dudu (atacante)

Flaco López (atacante)

Rony (atacante)

Luighi (atacante)