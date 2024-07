Flamengo tem dois trunfos para eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil

No último jogo entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, equipes empataram por 0 a 0, no Brasileirão (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo possui dois trunfos para eliminar o Palmeiras nos confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ambas as equipes buscam uma vaga nas quartas de final em dois jogos que serão realizados nos dias 31 de julho de 7 de agosto.

Embora o Rubro-Negro decida a classificação no Allianz Parque, isso não deve ser considerado um ponto negativo para o clube carioca. Desde 2017, o Mais Querido não é derrotado pelo Verdão em São Paulo, tendo conquistado duas vitórias e cinco empates a partir de 2018.

As derrotas sofridas pelo Flamengo contra o Palmeiras na Libertadores de 2021 e na Supercopa do Brasil de 2023 ocorreram em Montevideo e Brasília, respectivamente. O retrospecto é positivo para fazer com que os cariocas confiem na classificação.

Além disso, o Rubro-Negro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo no dia 3 de agosto. Por outro lado, o Palmeiras visita o Internacional no dia seguinte, o que faz com que a equipe de Abel Ferreira tenha menos tempo para descansar e se preparar para o duelo decisivo.

O Flamengo tem a possibilidade de não voltar para o Rio de Janeiro e seguir sua preparação para o grande jogo em São Paulo, uma vez que estará lá no sábado (3) e precisará retornar na quarta-feira (7). Já a equipe de Abel Ferreira jogará no Beira-Rio e precisará retornar para focar na Copa do Brasil.

No entanto, retrospecto e projeções não entram em campo, principalmente em uma partida tão importante para ambos os clubes. Além da questão financeira, o Rubro-Negro pensa em espantar o fantasma da final da Libertadores de 2021.