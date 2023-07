O Palmeiras está cada vez mais longe de se reforçar nesta janela de transferências. A poucas horas do encerramento do período de inscrições para as oitavas de final da Libertadores, as negociações que pareciam ser os focos dos dirigentes palmeirenses esfriaram e caminham para um desfecho negativo. Isso porque o clube não avançou nas conversas com Aníbal Moreno, do Racing-ARG, e com Santiago Hezze, do Huracán-ARG.