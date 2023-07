Na quarta-feira (26), o Palmeiras foi acusado de calote pelo presidente do River Plate-URU, pois não estaria pagando as parcelas da compra de Piquerez. No entanto, todos os vencimentos até aqui já foram pagos ao Peñarol-URU, que não tem repassado os valores ao River e ao Defensor-URU, que têm direito a uma porcentagem do negócio. Ainda assim, o Verdão tem parcelas a pagar pelo lateral, uma inclusive que vence neste fim de mês. O procedimento é comum no mercado, e o Alviverde tem outras pendências com clubes estrangeiros para quitar a compra de atletas.