O Palmeiras definiu um novo alvo para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Trata-se do volante Santiago Hezze, do Huracán-ARG, uma das promessas do futebol argentino para o meio-campo. Depois de ver Aníbal Moreno cada vez mais longe, o Verdão mirou em um jogador que pode ser até mais completo do que o atleta do Racing-ARG. Além de defender e ter boa capacidade na construção do jogo, Hezze se destaca por saber fazer gols.