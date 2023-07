- Todos sabem que eu gosto muito do Dudu. É um jogador em quem me espelho pelas características dele e pelo que ele é aqui dentro do clube. Quero, sim, seguir os passos dele, mas converso com todo mundo, todos me ajudam bastante, como o Veiga, que fala para mim que tenho bons dribles e que vou ajudar bastante a equipe. E as conversas com o Abel também vêm sendo produtivas para mim, estou aprendendo bastante e trabalhando para ter minhas oportunidades - disse Kevin.