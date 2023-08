Se avançar, a equipe de Abel Ferreira irá se isolar como o clube do país com mais participações em semifinais na história da Libertadores, chegando a 11. No momento, o Verdão está empatado com Grêmio e São Paulo, com 10 aparições. O Palmeiras chegou às semifinais de 1961, 1968, 1971, 1999, 2000, 2001, 2018, 2020, 2021 e 2022. Além disso, se igualará ao recorde de Santos de Pelé (1962 a 1965) entre os brasileiros com mais presenças nessa fase do torneio.