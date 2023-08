Além de Menino, outro desfalque garantido é Dudu, que não deve atuar mais pelo Verdão em 2023. O camisa 7 sofreu uma torção no joelho diante do Vasco e, após realização de exames nesta segunda (28), teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e lesão no menisco. O clube informou que o jogador iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas.